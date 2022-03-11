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Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев (UNHCR) Филиппо Гранди.
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 15:34
Джейхун Байрамов встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Турцию встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев (UNHCR) Филиппо Гранди.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече был произведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, а также гуманитарных вопросах, стоящих на повестке. Кроме того, был обсужден вопрос возвращения вынужденных переселенцев на свои земли в соответствии с заявлением от 10 ноября 2020 года.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает значимость сотрудничеству с UNHCR, проинформировал о восстановительных работах на освобожденных территориях и мерах по возвращению вынужденных переселенцев на эти территории.

Филиппо Гранди выразил признательность за подробную информацию, отметил, что работы Азербайджана в этом направлении заслуживают похвалы.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

В ходе встречи также были обсуждены региональные вопросы и ситуация в Украине.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with UN High Commissioner for Refugees
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı ilə görüşüb

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