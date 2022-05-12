Глава МИД Азербайджана встретился с таджикским коллегой

12 мая в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

12 мая в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Об этом Report заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что политический диалог между Азербайджаном и Таджикистаном находится на высоком уровне, наша страна ценит развитие двусторонних отношений с дружественным Таджикистаном.

Министры обменялись мнениями по поводу предстоящего празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также перспектив развития связей в торгово-экономической сфере, в том числе проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.