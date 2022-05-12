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Глава МИД Азербайджана встретился с таджикским коллегой

Глава МИД Азербайджана встретился с таджикским коллегой 12 мая в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 16:37
Глава МИД Азербайджана встретился с таджикским коллегой

12 мая в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Об этом Report заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что политический диалог между Азербайджаном и Таджикистаном находится на высоком уровне, наша страна ценит развитие двусторонних отношений с дружественным Таджикистаном.

Министры обменялись мнениями по поводу предстоящего празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также перспектив развития связей в торгово-экономической сфере, в том числе проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets his Tajik counterpart
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov tacikistanlı həmkarı ilə görüşüb

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