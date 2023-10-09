Джейхун Байрамов обсудил региональные проблемы со своим таджикским коллегой

9 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, находящимся с визитом в Азербайджане, с целью участия в 27-м заседании Совета министров иностранных дел Ор

9 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Шуша.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, сотрудничество на многосторонних платформах, а также региональные вопросы.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, рассказал о локальных антитеррористических мероприятиях, осуществленных в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, и о причинах, обусловивших эти мероприятия. Было подчеркнуто, что указанные мероприятия проводились с полным соблюдением соответствующих международных норм, и этот факт подтвержден различными международными организациями.

Говоря об усилиях Азербайджана по реинтеграции местных армянских жителей, министр отметил, что в этом конкретном случае Азербайджаном были приняты соответствующие меры.

Заявив о наличии широкого инвестиционного потенциала между Азербайджаном и Таджикистаном, Дж.Байрамов отметил, что в этой связи существует потенциал развития сотрудничества между нашими странами в области транспорта и логистики. Было подчеркнуто, что прямые авиарейсы Баку–Душанбе играют большую роль в этом, а также в укреплении связей между странами в сфере туризма.

Министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин в свою очередь поблагодарил азербайджанскую сторону за гостеприимство и отметил, что азербайджано–таджикские братские связи успешно развиваются как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, между двумя странами существует широкий потенциал сотрудничества в области логистики, транспорта, туризма и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.