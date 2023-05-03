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Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности

Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 19:27
Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Во встрече, основные обсуждения которой были посвящены процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В ходе встречи Джейхун Байрамов отметив, что Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе, подчеркнул важность согласования и подписания мирного соглашения. Было отмечено, что Армения должна отказаться от шагов, направленных против территориальной целостности Азербайджана. Он также подчеркнул, что реинтеграция армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним вопросом страны, а вмешательство армянской стороны в усилия в этом направлении недопустимо.

Министр отметил, что армянские вооруженные силы, вопреки принятым Арменией обязательствам, еще не выведены полностью с территории Азербайджана, что является источником серьезной угрозы территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Дж.Салливан отметил, что американская сторона заинтересована в обеспечении мира и стабильности в регионе, в успешном завершении переговоров по мирному соглашению.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with US National Security Advisor 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri ilə görüşüb

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