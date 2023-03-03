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Джейхун Байрамов встретился с советником правительства Камбоджи

Джейхун Байрамов встретился с советником правительства Камбоджи 3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране советником правительства Камбоджи Соком Сифаной.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 16:50
Джейхун Байрамов встретился с советником правительства Камбоджи

3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране советником правительства Камбоджи Соком Сифаной.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей, а также о текущей ситуации в регионе и в мире.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность развития сотрудничества между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для расширения сотрудничества в рамках ДН. Министр также подробно проинформировал гостя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в частности, о минных угрозах.

Сок Сифана заявил, что Камбоджа заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном. Было доведено до сведения, что период председательства Азербайджана в ДН внес вклад в развитие движения. Он подчеркнул, что Азербайджан и Камбоджа имеют широкие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, туризма.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Senior Adviser to Government of Cambodia 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Kamboca hökumətinin müşaviri ilə görüşüb

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