Джейхун Байрамов встретился с советником правительства Камбоджи

3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране советником правительства Камбоджи Соком Сифаной.

3 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране советником правительства Камбоджи Соком Сифаной.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей, а также о текущей ситуации в регионе и в мире.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность развития сотрудничества между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для расширения сотрудничества в рамках ДН. Министр также подробно проинформировал гостя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в частности, о минных угрозах.

Сок Сифана заявил, что Камбоджа заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном. Было доведено до сведения, что период председательства Азербайджана в ДН внес вклад в развитие движения. Он подчеркнул, что Азербайджан и Камбоджа имеют широкие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, туризма.