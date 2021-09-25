Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

Как передает Report со ссылкой на МИД, встреча состоялась в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи министры выразили удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией, отметив, что обе стороны заинтересованы в развитии этого сотрудничества в различных сферах.

Стороны отметили успешное развитие Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Обсуждения также были сосредоточены на подготовке к празднованию 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.