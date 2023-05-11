Джейхун Байрамов встретился с руководителем гуманитарной организации "Корни мира"

11 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хайди Кюн - основателем и руководителем международной организации "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.

11 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хайди Кюн - основателем и руководителем международной организации "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.

Как сообщили Report в Министерства иностранных дел, министр Дж.Байрамов проинформировал Х.Кюн о минной угрозе, возникшей в результате 30-летней оккупации Арменией наших земель.

Министр подчеркнул, что наши граждане становятся жертвами мин, массово установленных Арменией, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования.

Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Руководитель международной организации "Корни мира" Хайди Кюн подчеркнула важность нормализации армяно-азербайджанских отношений для всего региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.