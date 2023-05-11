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Джейхун Байрамов встретился с руководителем гуманитарной организации "Корни мира"

Джейхун Байрамов встретился с руководителем гуманитарной организации "Корни мира" 11 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хайди Кюн - основателем и руководителем международной организации "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.
Внешняя политика
11 мая 2023 г. 17:03
Джейхун Байрамов встретился с руководителем гуманитарной организации Корни мира

11 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Хайди Кюн - основателем и руководителем международной организации "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.

Как сообщили Report в Министерства иностранных дел, министр Дж.Байрамов проинформировал Х.Кюн о минной угрозе, возникшей в результате 30-летней оккупации Арменией наших земель.

Министр подчеркнул, что наши граждане становятся жертвами мин, массово установленных Арменией, которая не желает сотрудничать с Азербайджаном в области разминирования.

Было подчеркнуто, что минная угроза препятствует восстановительным работам в Карабахе и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Руководитель международной организации "Корни мира" Хайди Кюн подчеркнула важность нормализации армяно-азербайджанских отношений для всего региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with CEO of humanitarian organization Roots of Peace
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ-ın “Sülhün kökləri” humanitar təşkilatının rəhbəri ilə görüşüb

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