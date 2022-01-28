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Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане 

Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане  Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.
Внешняя политика
28 января 2022 г. 19:37
Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане 

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В.Андреева, поздравив Азербайджан с началом председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, выразила удовлетворение приоритетами, определенными страной в качестве председателя, и пожелала стране успехов в период председательства. Она сообщила, что в течение года планируется проведение ряда мероприятий в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН.

Отметив, что Азербайджан придает большое значение вопросам, связанным с окружающей средой, министр Джейхун Байрамов напомнил, что освобожденные от оккупации территории объявлены зоной "Зеленой энергии", и довел до внимания, что все проекты реализуются с особым вниманием к вопросам окружающей среды.

Дж.Байрамов отметил, что в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН правительством страны также планируется проведение ряда мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

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