Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В.Андреева, поздравив Азербайджан с началом председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, выразила удовлетворение приоритетами, определенными страной в качестве председателя, и пожелала стране успехов в период председательства. Она сообщила, что в течение года планируется проведение ряда мероприятий в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН.

Отметив, что Азербайджан придает большое значение вопросам, связанным с окружающей средой, министр Джейхун Байрамов напомнил, что освобожденные от оккупации территории объявлены зоной "Зеленой энергии", и довел до внимания, что все проекты реализуются с особым вниманием к вопросам окружающей среды.

Дж.Байрамов отметил, что в связи с 30-летием принятия Азербайджана в члены ООН правительством страны также планируется проведение ряда мероприятий.