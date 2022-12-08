Джейхун Байрамов встретился с президентом Турецкой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Турецкой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Оджалом Огузом, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в международной конференции на тему “Роль конвенций

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Турецкой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Оджалом Огузом, находящейся с визитом в нашей стране с целью участия в международной конференции на тему “Роль конвенций ЮНЕСКО в сохранении культурных ценностей и аспектах совершенствования их реализации”, организованной Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече обсуждались вопросы братских отношений Азербайджана и Турции, а также тесного сотрудничества в плоскости национальных комиссий двух стран по делам ЮНЕСКО. В частности, было заявлено о важности взаимной поддержки в вопросах совместного представления общего наследия тюркского мира в соответствующие списки наследия ЮНЕСКО.

Байрамов отметил, что в рамках политики агрессии Армении против Азербайджана, длившейся почти 30 лет, проводилась системная политика по уничтожению, разграблению и присвоению культурного наследия страны. Он также рассказал о существующей минной угрозе на азербайджанских территориях, а также о ее серьезных гуманитарных последствиях.