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Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии

Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии 12 октября министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова принял президент Сербии Александр Вучич в рамках юбилейной конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 15:22
Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии

12 октября министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова принял президент Сербии Александр Вучич в рамках юбилейной конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Сербией развивается высокими темпами.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по стратегическим связям между двумя странами.

Была затронута важность документов, подписанных между Азербайджаном и Сербией, и отмечено, что эти соглашения внесут вклад в расширение двусторонних связей.

Президент Сербии Александар Вучич попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение совершить официальный визит в Сербию.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of Serbia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Serbiya Prezidenti ilə görüşüb

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