Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии

12 октября министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова принял президент Сербии Александр Вучич в рамках юбилейной конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.

12 октября министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова принял президент Сербии Александр Вучич в рамках юбилейной конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Сербией развивается высокими темпами.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по стратегическим связям между двумя странами.

Была затронута важность документов, подписанных между Азербайджаном и Сербией, и отмечено, что эти соглашения внесут вклад в расширение двусторонних связей.

Президент Сербии Александар Вучич попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение совершить официальный визит в Сербию.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.