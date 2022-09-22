Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Международной кризисной группы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с председателем Международной кризисной группы Комфорт Эро в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с председателем Международной кризисной группы Комфорт Эро в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал о мерах, проводимых нашей страной в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе в постконфликтный период после завершения 44-дневной Отечественной войны, а также провел обмен мнениями по предложениям, выдвинутым для подписания мирного договора с Арменией. Было подчеркнуто, что основная цель недавних провокаций Армении направлена на затягивание процессов, тем не менее, для продвижения мирного процесса необходимо продолжить переговоры.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.