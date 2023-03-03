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Джейхун Байрамов встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

Джейхун Байрамов встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН 3 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 принял находящегося с визитом в стране президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 16:47
Джейхун Байрамов встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

3 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 принял находящегося с визитом в стране президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов поблагодарил его за участие в саммите Движения неприсоединения и рассказал о важности саммита.

Министр выразил удовлетворение плодотворными отношениями сотрудничества с офисом президента Генеральной Ассамблеи ООН и довел до сведения активное участие Азербайджана в обсуждениях вопросов, стоящих на повестке дня ООН.

На встрече также были отмечены ситуация в регионе, восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, существующие минные угрозы, шаги, предпринятые Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, в том числе по мирной повестке дня.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with UN General Assembly President
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının prezidenti ilə görüşüb

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