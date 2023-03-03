Джейхун Байрамов встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН

3 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 принял находящегося с визитом в стране президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Дж.Байрамов поблагодарил его за участие в саммите Движения неприсоединения и рассказал о важности саммита.
Министр выразил удовлетворение плодотворными отношениями сотрудничества с офисом президента Генеральной Ассамблеи ООН и довел до сведения активное участие Азербайджана в обсуждениях вопросов, стоящих на повестке дня ООН.
На встрече также были отмечены ситуация в регионе, восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, существующие минные угрозы, шаги, предпринятые Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, в том числе по мирной повестке дня.