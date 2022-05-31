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Джейхун Байрамов встретился с президентом Болгарии

Джейхун Байрамов встретился с президентом Болгарии В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Болгарии Руменом Радевым.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 18:43
Джейхун Байрамов встретился с президентом Болгарии

В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом этой страны Руменом Радевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Президент Болгарии отметил важность визита в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития связей.

Джейхун Байрамов выразил благодарность за прием и передал искренние приветствия главы Азербайджанского государства президенту Болгарии.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в сферах энергетики, экономики, торговли, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры.

Джейхун Байрамов передал президенту Болгарии поздравительное письмо президента Азербайджанской Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of Bulgaria
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Bolqarıstan Prezidenti ilə görüşüb

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