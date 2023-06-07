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Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Словакии

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Словакии 7 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словацкую Республику встретился с премьер-министром Словакии Людовитом Одором.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 19:40
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Словакии

7 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словацкую Республику встретился с премьер-министром Словакии Людовитом Одором.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества Азербайджана и Словакии в политической, экономической, энергетической, культурной, туристической, гуманитарной и других сферах, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.

Дж.Байрамов отметил, что существующий диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами, в том числе политические консультации, внесли важный вклад в развитие отношений. Была подчеркнута важность расширения существующей договорно-правовой базы между Азербайджаном и Словакией для дальнейшего развития отношений и отмечена важность подписанного в рамках визита соглашения.

Премьер-министр Людовит Одор подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Slovakiyanın Baş naziri ilə görüşüb

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