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Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шиа аль-Судани.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 19:22
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что стороны обсудили различные аспекты азербайджано-иракского сотрудничества, текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также другие региональные и международные вопросы безопасности.

На встрече обсуждались политические, экономические, торговые, энергетические и гуманитарные аспекты сотрудничества, было отмечено наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества и заинтересованность обеих сторон в этом направлении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг сектора Газа, и выразили надежду на мирное разрешение конфликта. Вновь отмечена поддержка Азербайджаном разрешения израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с нормами международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

В рамках встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İraqın Baş naziri Məhəmməd Şiə əl-Sudani ilə görüşüb

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