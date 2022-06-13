Джейхун Байрамов встретился с представителями парламента Парагвая

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией парламента Парагвая - председателем комиссии по внешним связям Палаты депутатов, а также главой группы парагвайско-азербайджанской дружбы Вальтером Энрике Хармсом Сеспедесом и п

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией парламента Парагвая - председателем комиссии по внешним связям Палаты депутатов, а также главой группы парагвайско-азербайджанской дружбы Вальтером Энрике Хармсом Сеспедесом и председателем -Азербайджанская группа дружбы в Сенате Лукас Орландо Акино Хара.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что отношения между двумя странами удовлетворительны и что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Парагваем. Министр сказал, что визиты министра иностранных дел Азербайджана в Парагвай в 2019 году, а также заместителя министра иностранных дел Азербайджана в 2022 году и встречи, проведенные в этой связи, способствовали развитию двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что члены группы дружбы Парагвай-Азербайджан проявляют большую активность в вопросах, связанных с Азербайджаном, а также принятие парагвайским парламентом резолюции в связи с Ходжалы. Министр Джейхун Байрамов также проинформировал представителей парламента Парагвая о тяжелых последствиях бывшего армяно-азербайджанского конфликта, новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, а также о проводимых в регионе восстановительно-строительных работах и шагах, предпринимаемых в направлении миростроительства.

Глава ведомства сказал, что в настоящее время два молодых дипломата Министерства иностранных дел Парагвая участвуют в программе обучения в нашей стране, министр Джейхун Байрамов отметил, что подобные обмены играют положительную роль в развитии двусторонних отношений.

Члены делегации парламента Республики Парагвай, в свою очередь, высоко оценили визит в Азербайджан и проведенные в этой связи встречи, а также визит на освобожденные от оккупации территории, отметив, что этот визит имеет важное значение для ознакомления на месте с ситуацией в стране. Было подчеркнуто, что Парагвай всегда уважает нормы и принципы международного права, а также поддерживает справедливую позицию Азербайджана. Стороны выразили заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном и отметили важность визита с точки зрения определения потенциальных сфер сотрудничества.

На встрече стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.