Джейхун Байрамов встретился с представителем ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Ритой Биссонаут, посетившей Азербайджан с целью участия в тренинге, организованном совместно Университетом АДА, Национальной комиссией Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем офиса ЮНЕСКО в Аддис-Абебе Ритой Биссонаут, посетившей Азербайджан с целью участия в тренинге, организованном совместно Университетом АДА, Национальной комиссией Азербайджана по ЮНЕСКО и Институтом развития и дипломатии, и генеральными секретарями национальных комиссий ЮНЕСКО Гвинейской Республики, Конго, Кот-Д'Ивуара, Нигера, Бенина, Того, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Габона.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и африканскими странами, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения вносит вклад в дальнейшее развитие отношений, подчеркнул, что на саммите Контактной группы по борьбе с COVID-19, состоявшейся в марте текущего года в Баку, Азербайджан объявил два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств.

Отметив, что в период пандемии COVID-19 Азербайджан как член глобальной образовательной коалиции оказывает поддержку образовательным проектам, реализуемым в различных странах мира, министр Джейхун Байрамов сказал, что одним из приоритетных направлений является поощрение деятельности, направленной, в частности, на образование девочек в ряде стран.

Рита Биссонаут поблагодарила за организацию тренинга для генеральных секретарей национальных комиссий ЮНЕСКО 10 стран Африки. Было отмечено, что данная программа сыграет важную роль в расширении связей между Азербайджаном и африканскими странами в рамках ЮНЕСКО.