Джейхун Байрамов встретился с представителем МИД России

Министр иностранных Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорем Ховаевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорем Ховаевым.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние армяно-азербайджанского процесса нормализации, переговоры по мирному договору, различные аспекты протестов на Лачынской дороге.

Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на конструктивные подходы, проявленные нашей страной как в период оккупации ее территорий, так и в постконфликтный период, а также представление предложений по мирному процессу после 44-дневной войны, Армения постоянно препятствует процессу. Он напомнил, что Армения бойкотирует следующий раунд переговоров по мирному договору, который намечен на декабрь.

Отмечено использование Лачынской дороги для целей, не предусмотренных трехсторонним заявлением.

Министр подчеркнул, что легитимные требования протестующих до сих пор не выполнены, и армянская сторона использует эту ситуацию в своих политических целях, направляя вопрос в неправильное русло.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.