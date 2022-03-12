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Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем

Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 16:03
Джейхун Байрамов встретился с Жозепом Боррелем

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в дипломатическом форуме в Анталье встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), вопросы стратегического партнерства в энергетической сфере, ситуацию в Украине и вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи этой стране.

Дж.Байрамов проинформировал представителя ЕС о ситуации в регионе, вопросах исполнения трехсторонних заявлений, проводимых в регионе восстановительных работах, а также поделился видением страны на счет нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses regional issues with EU official
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ nümayəndəsi ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

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