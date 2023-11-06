Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Сената Румынии

6 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Румынию встретился с председателем Сената этой страны Николае Чукэ.

6 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Румынию встретился с председателем Сената этой страны Николае Чукэ.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждены вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, а также текущая ситуация в регионе и мире.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наряду с успешным развитием двусторонних отношений, между Азербайджаном и Румынией также сложилось взаимовыгодное сотрудничество, основанное на поддержке и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Председатель Сената Николае Чукэ сказал, что Румыния поддерживает усилия Азербайджана по установлению мира и безопасности на Южном Кавказе.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества по ряду направлений стратегического партнерства между двумя странами, в частности, увеличения товарооборота, в сфере экономики, энергетики, транспорта, туризма, сельского хозяйства и т.д.

Был отмечен потенциал развития сотрудничества в области альтернативной энергетики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.