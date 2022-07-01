Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Фейсалом Аль-Файезом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Глава МИД тепло поприветствовал председателя Сената и отметил, что его личное участие в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения внесло вклад как в работу мероприятия, так и в развитие связей между двумя странами.
Он с удовлетворением отметил сотрудничество Азербайджана и Иордании в двусторонних и многосторонних платформах, в том числе в рамках ОИС и Движения неприсоединения.
На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.