Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Фейсалом Аль-Файезом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Фейсалом Аль-Файезом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД тепло поприветствовал председателя Сената и отметил, что его личное участие в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения внесло вклад как в работу мероприятия, так и в развитие связей между двумя странами.

Он с удовлетворением отметил сотрудничество Азербайджана и Иордании в двусторонних и многосторонних платформах, в том числе в рамках ОИС и Движения неприсоединения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.