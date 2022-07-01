О нас

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании

Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Фейсалом Аль-Файезом.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 19:00
Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании Фейсалом Аль-Файезом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД тепло поприветствовал председателя Сената и отметил, что его личное участие в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения внесло вклад как в работу мероприятия, так и в развитие связей между двумя странами.

Он с удовлетворением отметил сотрудничество Азербайджана и Иордании в двусторонних и многосторонних платформах, в том числе в рамках ОИС и Движения неприсоединения.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of Jordanian Senate
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İordaniya Senatının sədri ilə görüşüb

Другие новости из категории

В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов
В Баку отметили День независимости Соединенных Штатов
1 июля 2022 г. 20:13
Глава МИД Азербайджана встретился с зампредом парламента Ирака
ФотоГлава МИД Азербайджана встретился с зампредом парламента Ирака
1 июля 2022 г. 19:23
Али Асадов встретился с председателем Сената Иордании
Али Асадов встретился с председателем Сената Иордании
1 июля 2022 г. 17:18
Эрдоган рассказал о победе в Карабахе
Эрдоган рассказал о победе в Карабахе
1 июля 2022 г. 17:10
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Российский эксперт: Каспийские страны признают лидерство Баку в регионе 
Российский эксперт: Каспийские страны признают лидерство Баку в регионе 
1 июля 2022 г. 16:47
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Эксперт: Если Анкара не увидит подвижек со стороны Финляндии и Швеции, имеет право расторгнуть соглашение
Эксперт: Если Анкара не увидит подвижек со стороны Финляндии и Швеции, имеет право расторгнуть соглашение
1 июля 2022 г. 16:27
Глава МИД Азербайджана принял верительные грамоты посла Чешской Республики
Глава МИД Азербайджана принял верительные грамоты посла Чешской Республики
1 июля 2022 г. 14:45
Завершилась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения
Завершилась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения
1 июля 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi