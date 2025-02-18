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Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 14:49
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Пакистана Юсуфом Резой Гилани развитие стратегического партнерства между Баку и Исламабадом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, парламентская делегация Пакистана, возглавляемая Гилани, находится в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи.

Байрамов с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Пакистан в прошлом году и встречу с Юсуфом Гилани. По его словам, интенсивные взаимные контакты и визиты вносят вклад в развитие стратегического партнерства между странами.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для развития азербайджано-пакистанских отношений, основанных на дружбе, братстве, взаимном уважении и поддержке.

Политики высоко оценили возможности сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения, ОЭС.

Глава азербайджанской дипломатии также проинформировал пакистанскую делегацию о реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, деятельности по разминированию, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with Speaker of Pakistan's Parliament
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Pakistan Senatının sədrini Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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