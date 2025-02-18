Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие стратегического партнерства и ситуацию в региона

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со спикером парламента Пакистана Юсуфом Резой Гилани развитие стратегического партнерства между Баку и Исламабадом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, парламентская делегация Пакистана, возглавляемая Гилани, находится в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи.

Байрамов с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Пакистан в прошлом году и встречу с Юсуфом Гилани. По его словам, интенсивные взаимные контакты и визиты вносят вклад в развитие стратегического партнерства между странами.

Стороны подчеркнули наличие потенциала для развития азербайджано-пакистанских отношений, основанных на дружбе, братстве, взаимном уважении и поддержке.

Политики высоко оценили возможности сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения, ОЭС.

Глава азербайджанской дипломатии также проинформировал пакистанскую делегацию о реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, деятельности по разминированию, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.