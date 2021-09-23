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Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Внешняя политика
23 сентября 2021 г. 14:59
Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ

В рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между странами развиваются по ряду направлений, и для расширения этого сотрудничества имеются большие возможности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о текущей ситуации в области безопасности в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, поведении Армении, противоречащим положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и других вопросах. В то же время состоялся обмен мнениями о постконфликтном этапе восстановления и реконструкции.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также подготовку к заседанию Совета министров ОБСЕ.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets OSCE Chairman-in-Office
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT sədri ilə görüşüb

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