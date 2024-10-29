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Джейхун Байрамов встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов Пакистана

Джейхун Байрамов встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 12:13
Джейхун Байрамов встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов Пакистана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, а также вопросы регионального сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, оборонной и других областях.

Отмечена значимость взаимной поддержки в рамках многосторонних форматов, включая Организацию Объединенных Наций, Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества. Подчеркнута важность избрания Пакистана членом Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

На встрече заявлено, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представляет особую значимость для развития сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with chairman of Pakistani Joint Chiefs of Staff Committee
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Pakistanın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

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