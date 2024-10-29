Джейхун Байрамов встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов Пакистана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, а также вопросы регионального сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, оборонной и других областях.

Отмечена значимость взаимной поддержки в рамках многосторонних форматов, включая Организацию Объединенных Наций, Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества. Подчеркнута важность избрания Пакистана членом Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

На встрече заявлено, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представляет особую значимость для развития сотрудничества между двумя странами.