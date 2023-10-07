О нас

Джейхун Байрамов: Некоторые страны ведут опасную игру, проецируя свою внутреннюю повестку на регион

Джейхун Байрамов: Некоторые страны ведут опасную игру, проецируя свою внутреннюю повестку на регион Ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 10:22
Джейхун Байрамов: Некоторые страны ведут опасную игру, проецируя свою внутреннюю повестку на регион

Ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем.

Говоря об антитеррористических мероприятиях, начавшихся в ответ на очередные провокации остатков армянских вооруженных сил, которые в нарушение международного права после завершения оккупации продолжали сохранять присутствие на наших территориях, министр отметил, что в результате этих мероприятий всем вновь стали понятны масштабы незаконной милитаризации в Карабахском регионе.

Он отметил, что, несмотря на устранение этой реальной угрозы миру и безопасности в регионе, сегодня ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.

Несмотря на текущие вызовы, наша страна полна решимости предотвратить подобные попытки, а также продвигать процесс миростроительства и реинтеграции, заявил Дж.Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM: ‘Some countries are taking dangerous steps to project their internal political agenda to the region
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Bəzi ölkələr öz daxili siyasi gündəliklərini regiona proyeksiya etmək üçün təhlükəli addımlar atırlar"

Экслюзивные новости

Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi