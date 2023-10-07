Джейхун Байрамов: Некоторые страны ведут опасную игру, проецируя свою внутреннюю повестку на регион

Ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем.
Говоря об антитеррористических мероприятиях, начавшихся в ответ на очередные провокации остатков армянских вооруженных сил, которые в нарушение международного права после завершения оккупации продолжали сохранять присутствие на наших территориях, министр отметил, что в результате этих мероприятий всем вновь стали понятны масштабы незаконной милитаризации в Карабахском регионе.
Он отметил, что, несмотря на устранение этой реальной угрозы миру и безопасности в регионе, сегодня ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.
Несмотря на текущие вызовы, наша страна полна решимости предотвратить подобные попытки, а также продвигать процесс миростроительства и реинтеграции, заявил Дж.Байрамов.