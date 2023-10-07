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Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Сербии Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 6 октября встретился с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 11:07
Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 6 октября встретился с председателем Национального собрания Республики Сербия Владимиром Орличем.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил важность взаимных контактов и визитов, особенно нынешнего политического диалога между лидерами двух стран, в развитии повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в различных сферах. Напомнив, что Сербия всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность нашей страны в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте, а также в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов подчеркнул недопустимость применения двойных стандартов в отношении этих важных принципов международного права.

Дж.Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе, а также предпринимаемых усилиях по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей.

Говоря об антитеррористических мероприятиях, начавшихся в ответ на очередные провокации остатков армянских вооруженных сил, которые в нарушение международного права после завершения оккупации продолжали сохранять присутствие на наших территориях, министр отметил, что в результате этих мероприятий всем вновь стали понятны масштабы незаконной милитаризации в Карабахском регионе.

Он отметил, что, несмотря на устранение этой реальной угрозы миру и безопасности в регионе, сегодня ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами.

Несмотря на текущие вызовы, наша страна полна решимости предотвратить подобные попытки, а также продвигать процесс миростроительства и реинтеграции, заявил Дж.Байрамов.

Председатель Национального собрания Владимир Орлич выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, а также принятием со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В.Орлич выразил веру, что такие визиты будут способствовать развитию нынешних дружественных отношений между нашими странами на различных уровнях, в том числе на межпарламентском. Несмотря на то, что ситуация и картина в регионе совершенно ясна, противоречивые позиции, выдвигаемые рядом стран в противовес международному праву и нынешним реалиям, вызывают сожаление, добавил он.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM and President of Serbian National Assembly discuss current situation in region 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb, regiondakı vəziyyət müzakirə olunub

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