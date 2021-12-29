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Джейхун Байрамов встретился с послом Турции

Джейхун Байрамов встретился с послом Турции 29 декабря 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турецкой республики в нашей стране Джахита Багчы.
Внешняя политика
29 декабря 2021 г. 15:53
Джейхун Байрамов встретился с послом Турции

29 декабря 2021 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турецкой республики в нашей стране Джахита Багчы.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обменялись мнениями по повестке дня взаимного сотрудничества и союзнических отношений, которые развиваются между двумя странами на самом высоком уровне.

Джахит Багчы вручил министру Джейхуну Байрамову приглашение на дипломатический форум в Анталии, который состоится в марте следующего года.

Джейхун Байрамов поблагодарил за приглашение и отметил, что форум является очень успешной платформой и с удовольствием примет участие в предстоящем мероприятии.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Турции в рамках международных организаций, а также проекты, реализуемые по инициативе и при совместном участии обоих государств, а также механизм региональных консультаций, где недавно состоялась первая встреча в формате 3+3, перспективы трехсторонних и четырехсторонних платформ сотрудничества.

Стороны поделились своими наилучшими пожеланиями на предстоящий 2022 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı Antalya Diplomatiya Forumuna dəvət olunub

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