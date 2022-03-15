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Джейхун Байрамов встретился с послом Словении в Азербайджане

Джейхун Байрамов встретился с послом Словении в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла-нерезидента Словении Примоша Шелигона, аккредитованного в Азербайджане.
Внешняя политика
15 марта 2022 г. 19:06
Джейхун Байрамов встретился с послом Словении в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял аккредитованного в Азербайджане посла-нерезидента Словении Примоша Шелигона.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений со Словенией и подчеркнул перспективы развития сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках международных организаций.

Посол отметил исторические связи и традиции дружбы, существующие между двумя странами, и выразил заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом и сотрудничества, осуществляемого в рамках ОБСЕ. Была выражена взаимная договоренность о продолжении практики политических консультаций, проведенных в 2021 году между министерствами иностранных дел двух стран, и в предстоящие годы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Sloveniyanın qeyri-rezident səfiri ilə görüşüb

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