Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.
Министр Джейхун Байрамов отметил высокий уровень политических связей между двумя дружественными государствами. Напомнив об официальном визите в Саудовскую Аравию в прошлом году, министр с удовлетворением отметил встречу с министром иностранных дел этой страны, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской АравииДжейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри. Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Стороны обме
Внешняя политика
12 января 2022 г. 17:06
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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри.
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM holds meeting with Saudi Ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə görüşüb