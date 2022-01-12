Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри. Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Стороны обме

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри.



Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.



Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.



Министр Джейхун Байрамов отметил высокий уровень политических связей между двумя дружественными государствами. Напомнив об официальном визите в Саудовскую Аравию в прошлом году, министр с удовлетворением отметил встречу с министром иностранных дел этой страны, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.