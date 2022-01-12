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Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри. Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Стороны обме
Внешняя политика
12 января 2022 г. 17:06
Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Хамеда бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейри.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Министр Джейхун Байрамов отметил высокий уровень политических связей между двумя дружественными государствами. Напомнив об официальном визите в Саудовскую Аравию в прошлом году, министр с удовлетворением отметил встречу с министром иностранных дел этой страны, принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM holds meeting with Saudi Ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə görüşüb

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