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Джейхун Байрамов встретился с послом Малайзии

Джейхун Байрамов встретился с послом Малайзии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял вновь назначенного посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамиля бин Мохд Ризу.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 18:54
Джейхун Байрамов встретился с послом Малайзии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял вновь назначенного посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамиля бин Мохд Ризу.

Как сообщает Report, посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних связей, в том числе совместных усилий в сфере туризма и образования, а также текущая региональная ситуация.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMalayziyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

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