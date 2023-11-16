Джейхун Байрамов встретился с послом Малайзии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял вновь назначенного посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамиля бин Мохд Ризу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял вновь назначенного посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамиля бин Мохд Ризу.

Как сообщает Report, посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, перспективы развития двусторонних связей, в том числе совместных усилий в сфере туризма и образования, а также текущая региональная ситуация.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.