Джейхун Байрамов встретился с послом Китая

19 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Китайской Народной Республики в нашей стране, госпожу Го Мин

19 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Китайской Народной Республики в нашей стране госпожу Го Мин.

Как сообщили Report в МИД, стороны выразили удовлетворение развитием связей между двумя странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной, образовательной, и других областях.

Собеседники обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также в рамках международных организаций. Было отмечено, что визиты на уровне глав государств придали импульс развитию отношений между двумя странами.

Была подчеркнута принципиальная позиция сторон относительно уважения суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Информируя посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, министр в частности рассказал о провокации, заранее запланированной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района 12 июля этого года. Он отметил, что эта очередная провокация Армении служит военно-политическим целям страны и направлена на то, чтобы помешать предметным переговорам по урегулированию конфликта.

В ходе встречи посол подчеркнул твердую позицию Китая в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Госпожа Мин подчеркнула, что Китай высоко оценивает деятельность Азербайджана в период его председательства в Движении неприсоединения, особенно ряд глобальных инициатив, выдвинутых президентом Азербайджанской Республики в связи с пандемией.

Стороны также отметили важность международного сотрудничества и солидарности в условиях глобальной борьбы с пандемией COVID-19.

Подчеркнув техническую поддержку, оказываемую Китаем, министр назвал это ярким примером приверженности традициям дружбы между народами Азербайджана и Китая, и поблагодарил за поддержку и солидарность, проявленные в это непростое время.