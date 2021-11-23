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Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины

Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллу в связи с завершением ее дипломатической деятельности.
Внешняя политика
23 ноября 2021 г. 20:06
Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллу в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, министр Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Министр отметил, что Серхио Освальдо Перес Гунелла работал в должности посла в исторический для Азербайджана период.

Посол выразил признательность за поддержку, оказанную ему за время дипломатической деятельности в Азербайджане. Он с удовлетворением рассказал о развитии отношений между двумя странами, в том числе о росте торговых отношений, несмотря на пандемию.

Стороны также обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets outgoing Argentine ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Argentina səfiri ilə görüşüb

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