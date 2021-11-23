Джейхун Байрамов встретился с послом Аргентины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллу в связи с завершением ее дипломатической деятельности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентины в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллу в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, министр Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Министр отметил, что Серхио Освальдо Перес Гунелла работал в должности посла в исторический для Азербайджана период.

Посол выразил признательность за поддержку, оказанную ему за время дипломатической деятельности в Азербайджане. Он с удовлетворением рассказал о развитии отношений между двумя странами, в том числе о росте торговых отношений, несмотря на пандемию.

Стороны также обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.