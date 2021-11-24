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Джейхун Байрамов встретился с послами Финляндии и Филиппин

Джейхун Байрамов встретился с послами Финляндии и Филиппин Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен.
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 15:27
Джейхун Байрамов встретился с послами Финляндии и Филиппин

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов напомнил о встрече с финским коллегой в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН и отметил перспективы развития отношений между двумя странами. Была подчеркнута важность проведения политических консультаций между МИД двух стран.

Посол Кирсти Наринен назвала встречу с президентом Азербайджана очень интересной, также выразила удовлетворение встречей с членами группы дружбы с Финляндией в Милли Меджлисе. Посол отметила, что Финляндия заинтересована в установлении мира в регионе и готова внести вклад в будущее мирное развитие региона.

Стороны также обсудили вопросы безопасности и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Дж.Байрамов сегодня также встретился с новым послом Филиппин в Азербайджане Марией Еленой Алгабре.

Дж.Байрамов пожелал ей успехов в будущей деятельности. Министр высоко оценил имеющиеся политические отношения между Азербайджаном и Филиппинами.

Мария Елена Алгабре в свою очередь высоко оценила двусторонние отношения между странами и отношения в рамках международных организаций, отметила важность расширения сотрудничества во многих сферах.

В ходе встречи было подчеркнуто, что позиция Азербайджана как председателя Движения неприсоединения всегда заключается в защите интересов стран-членов и укреплении связей.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives Finnish, Philippine ambassadors
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Finlandiya və Filippinin yeni səfirləri ilə görüşüb

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