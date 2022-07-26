Джейхун Байрамов встретился с помощником министра иностранных дел Египта

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с помощником министра иностранных дел Арабской Республики Египет по европейским вопросам Ихабом Талаатом Насром.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с помощником министра иностранных дел Арабской Республики Египет по европейским вопросам Ихабом Талаатом Насром.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Поприветствовав гостя, министр отметил, что регулярные политические консультации, а также взаимные визиты, проводимые между министерствами иностранных дел двух стран, способствуют развитию связей.

Министр отметил развитие двусторонних связей по многим направлениям и, в частности, указал на деятельность совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Арабской Республики Египет.

Министр также отметил сотрудничество наших стран в международных плоскостях, в частности, речь шла об успешной деятельности в рамках Движения неприсоединения. Было отмечено участие египетской делегации на молодежном саммите Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

Помощник министра Ихаб Талаат Наср подчеркнул, что Египет придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном. Была отмечена важность сохранения существующего политического диалога и интенсивности двусторонних контактов.

На встрече также было подчеркнуто, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом, и по этому поводу прозвучали взаимные поздравления.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Арабской республики Египет. Со стороны Азербайджана делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а со стороны Египта - помощник министра иностранных дел по европейским вопросам Ихаб Талаат Наср. В рамках политических консультаций состоялись обсуждения по ряду вопросов сотрудничества.