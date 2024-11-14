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Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН прогресс в переговорах по ключевым вопросам COP29

Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН прогресс в переговорах по ключевым вопросам COP29 18:04
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 18:19
Джейхун Байрамов обсудил с помощником генсека ООН прогресс в переговорах по ключевым вопросам COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря ООН, директором регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Иваной Живкович, находящейся с визитом в нашей стране для участия в климатической конференции COP29.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и ПРООН, а также аспекты, связанные с председательством Азербайджана на COP29.

Байрамов отметил успешное и взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с ПРООН, подчеркнув реализацию совместных проектов по продвижению повестки устойчивого развития. Он особо выделил создание Национального координационного совета по устойчивому развитию, как показатель системного подхода страны в этой области, а также представление Азербайджаном в ООН трех добровольных национальных отчетов.

На встрече представлена стратегия развития Азербайджана, основанная на значительном потенциале зеленой энергетики, а также региональные и международные проекты в этой сфере, включая инициативу по созданию зеленого энергетического коридора, соединяющего бассейны Каспийского и Черного морей.

Особое внимание стороны уделили важности активного участия международных организаций, включая ПРООН, в продвижении климатического финансирования — одного из ключевых приоритетов председательства Азербайджана на COP29.

Достижение договоренностей по статье 6.4 Парижского соглашения по климату с первого дня COP29 в Баку, прогресс в запуске Фонда по потерям и ущербу, а также увеличение обязательств многосторонних банков развития по климатическому финансированию с 75 до 170 млрд долларов США в год, оценены как значительные успехи.

Живкович выразила удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и ПРООН в различных сферах, особо отметила значимость усилий ПРООН по борьбе с минной угрозой. Также было сообщено о совместной работе с Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) над созданием в Азербайджане Международного центра совершенства и обучения по разминированию.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan FM, UN Secretary-General's Assistant discuss mine threat, COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT baş katibinin köməkçisi ilə COP29-dan sədrlikdən irəli gələn məsələləri müzakirə edib

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