Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридным и киберугрозам Жан-Чарльзем Эллерман-Кингомбом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвен

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридным и киберугрозам Жан-Чарльзем Эллерман-Кингомбом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, на встрече были обсуждены вопросы существующего партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также перспективы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что в этом году отмечается 30-летие Программы «Партнерство ради мира», которая заложила основу сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, в рамках которой были реализованы многочисленные совместные проекты.

Было отмечено, что за 30 лет партнерства Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер благодаря примерному участию в миротворческих операциях НАТО и активному взаимодействию в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Также было подчеркнуто, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан готов сотрудничать с НАТО в продвижении климатических действий.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.