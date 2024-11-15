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Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО

Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридным и киберугрозам Жан-Чарльзем Эллерман-Кингомбом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвен
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 21:37
Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридным и киберугрозам Жан-Чарльзем Эллерман-Кингомбом в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, на встрече были обсуждены вопросы существующего партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также перспективы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что в этом году отмечается 30-летие Программы «Партнерство ради мира», которая заложила основу сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, в рамках которой были реализованы многочисленные совместные проекты.

Было отмечено, что за 30 лет партнерства Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер благодаря примерному участию в миротворческих операциях НАТО и активному взаимодействию в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

Также было подчеркнуто, что в рамках председательства на COP29 Азербайджан готов сотрудничать с НАТО в продвижении климатических действий.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov NATO baş katibinin köməkçisi ilə görüşüb

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