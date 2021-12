Джейхун Байрамов встретился с обозревателем газеты "Le Figaro" Рено Жираром

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с журналистом и писателем, ведущим внешнеполитическим обозревателем французской газеты "Le Figaro" Рено Жираром.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

"Имел удовольствие пообщаться с обозревателем "Le Figaro" Рено Жираром. У нас состоялся интересный обмен мнениями о последних событиях в регионе, постконфликтных реалиях, включая ситуацию на освобожденных территориях. Поделился мыслями относительно будущего мирного развития", - написал министр.