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Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Мексики

Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Мексики Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Мексиканских Соединенных Штатов в нашей стране Марией Викторией Ромеро Кабальеро.
Внешняя политика
19 декабря 2022 г. 21:00
Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Мексики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Мексиканских Соединенных Штатов в нашей стране Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министр принял копию верительных грамот новоназначенного посла и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по текущей ситуации в регионе. Стороны договорились о сотрудничестве между Азербайджаном и Мексикой в различных сферах.

Посол поблагодарила Дж.Байрамова и выразила надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Meksikanın yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

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