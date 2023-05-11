Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Индии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Индии в нашей стране Шридхараном Мадхусудхананом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Индии в нашей стране Шридхараном Мадхусудхананом.

Об этом Report сообщили в МИД.

Дж.Байрамов принял копию верительных грамот посла Ш.Мадхусудханана и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Индией, в том числе о происходящих в регионе процессах.

Посол Шридхаран Мадхусудханан поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за прием и отметил, что в ходе своей деятельности он не пожалеет усилий для развития отношений между двумя странами. Отметив важность продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Индией на основе принципов дружбы, взаимного уважения и солидарности, он подчеркнул важность расширения взаимных контактов.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

