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Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии

Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии в Азербайджане Томасом Шуллер-Гётцбургом.
Внешняя политика
11 июля 2022 г. 15:50
Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии в Азербайджане Томасом Шуллер-Гётцбургом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, посол вручил Джейхуну Байрамову копию верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Томас Шуллер-Гётцбург с удовлетворением отметил, что интерес австрийских компаний к нашей стране растет. Посол добавил, что приложит усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister meets with incoming Austrian ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Avstriyanın yeni səfiri ilə görüşüb

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