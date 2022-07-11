Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии в Азербайджане Томасом Шуллер-Гётцбургом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Австрии в Азербайджане Томасом Шуллер-Гётцбургом.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, посол вручил Джейхуну Байрамову копию верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Томас Шуллер-Гётцбург с удовлетворением отметил, что интерес австрийских компаний к нашей стране растет. Посол добавил, что приложит усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.