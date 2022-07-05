Джейхун Байрамов встретился с немецким ученым, написавшим книгу о Шуше

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Райнхарда Гесса.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече М.Гесс вручил Дж.Байрамову свою книгу "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана". Ученый отметил, что основная цель написания книги - донести до читателей богатое наследие Карабаха и Шуши.
Он сказал, что книга послужит надежным источником для тех, кто проводит научные исследования, связанные с Азербайджаном.
Министр выразил признательность Михаэлю Гессу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.