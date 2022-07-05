Джейхун Байрамов встретился с немецким ученым, написавшим книгу о Шуше

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Райнхарда Гесса.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Райнхарда Гесса.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече М.Гесс вручил Дж.Байрамову свою книгу "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана". Ученый отметил, что основная цель написания книги - донести до читателей богатое наследие Карабаха и Шуши.

Он сказал, что книга послужит надежным источником для тех, кто проводит научные исследования, связанные с Азербайджаном.

Министр выразил признательность Михаэлю Гессу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.