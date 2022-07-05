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Джейхун Байрамов встретился с немецким ученым, написавшим книгу о Шуше

Джейхун Байрамов встретился с немецким ученым, написавшим книгу о Шуше Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Райнхарда Гесса.
Внешняя политика
5 июля 2022 г. 19:43
Джейхун Байрамов встретился с немецким ученым, написавшим книгу о Шуше

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Райнхарда Гесса.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече М.Гесс вручил Дж.Байрамову свою книгу "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана". Ученый отметил, что основная цель написания книги - донести до читателей богатое наследие Карабаха и Шуши.

Он сказал, что книга послужит надежным источником для тех, кто проводит научные исследования, связанные с Азербайджаном.

Министр выразил признательность Михаэлю Гессу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with German professor writing book about Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Şuşa haqqında əsər yazan alman professorla görüşüb

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