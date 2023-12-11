Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Словакии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия с целью участия во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства провел встречу с министром иностранных дел и по европейским вопро

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия с целью участия во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства провел встречу с министром иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Юраем Бланаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов передал словацкому министру свои поздравления с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

Было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений, развивающихся в духе дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией. Было отмечено, что существующий политический диалог, взаимные визиты и контакты внесли важный вклад в развитие наших отношений.

Были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества Азербайджана и Словакии в торгово-экономической сфере, энергетической безопасности, культуры, туризма, образования, транспорта и других сферах, в том числе элементы региональной и международной безопасности.

Высоко оценено намерение словацких компаний участвовать в совместных инвестиционных, восстановительных и строительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.