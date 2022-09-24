Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Азербайджана.

"Очень приятно встретиться с министром иностранных дел братского Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в рамках ГА ООН. Уверен, что стратегические отношения и сотрудничество между нашими странами будут и далее укрепляться и углубляться. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!", - отметил Дж.Байрамов.