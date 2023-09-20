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Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Лихтенштейна

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Лихтенштейна В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Домиником Хаслером.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 22:59
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Лихтенштейна

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Домиником Хаслером.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Говоря о наличии перспектив для развития сотрудничества между двумя странами, Джейхун Байрамов отметил, что в данном контексте расширение взаимных контактов может сыграть важную роль в развитии отношений.

Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе после 44-дневной Отечественной войны, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мирном процессе, текущих вызовах и угрозах. Доведено до сведения, что антитеррористические мероприятия, проведенные нашей страной в отношении армянских вооруженных сил, которые были остатками периода оккупации в Карабахском регионе и продолжали свое существование вопреки положениям международного права, а также трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, успешно завершены. Также было отмечено, что в ходе проведения указанных антитеррористических мероприятий обеспечение безопасности гражданского населения было приоритетом.

Было подчеркнуто, что, вопреки необоснованным претензиям, выдвинутым Арменией в рамках клеветнической кампании против нашей страны, в том числе ложным утверждениям о якобы "напряженной гуманитарной ситуации", существовании "блокады" в регионе, наша страна всегда была полна решимости защищать права и безопасность армянских жителей, как и всех остальных граждан Азербайджана. В этой связи была выражена уверенность, что результаты проведенных антитеррористических мероприятий будут полезными.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with foreign minister of Liechtenstein
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramovla Lixtenşteynin xarici işlər naziri görüşüb

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