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Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара

Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара Солтаном Бин Саадом Аль-Мурайхи.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 17:34
Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Катара Солтаном Бин Саадом Аль-Мурайхи.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи были обсуждены текущий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, а также важные вопросы повестки, перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, было подчеркнуто, что осуществляемые между нашими странами взаимные визиты на высоком уровне и политические консультации важны с точки зрения дальнейшего развития отношений.

Стороны отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром в рамках международных организаций и платформ, в особенности, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и ООН.

В то же время были затронуты вопросы, стоящие в повестке дня совместной межправительственной комиссии между двумя странами. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма, культуры и других.

Дж.Байрамов проинформировал катарского коллегу о преступлениях, совершенных за последние 30 лет Арменией и незаконным сепаратистским режимом, созданным ею на территории Азербайджана, против регионального мира и безопасности. Глава азербайджанской дипломатии рассказал о проведенных локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе, и подчеркнул, что действия Азербайджана на своих суверенных территориях полностью соответствовали международному гуманитарному праву.

Глава ведомства выразил надежду на то, что вывод с территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований, которые являлись главной угрозой в регионе, послужит достижению мира и стабильности.

Катарская сторона выразила заинтересованность во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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