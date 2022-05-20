Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Испании

Сегодня на полях проходящего в Турине (Италия) заседания Комитета министров Совета Европы министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Сегодня на полях проходящего в Турине (Италия) заседания Комитета министров Совета Европы министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудили перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений между Испанией и Азербайджаном.

Стороны отметили важность осуществления взаимных визитов между двумя странами, достигли соглашения о поощрении этого обоими министерствами.

Министры подчеркнули важность укрепления сотрудничества между нашими странами по ряду направлений, в том числе в экономической, энергетической, научно-образовательной, культурной и других сферах.

Стороны также обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций.

Состоялся обмен мнениями по вопросам партнерства Азербайджана с Евросоюзом, было отмечено, что Испания поддерживает развитие связей Азербайджана и ЕС.

Министр Дж.Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, разминировании, работах по возвращению вынужденных переселенцев в свои дома в безопасных условиях, шагах, предпринятых Азербайджаном для установления мира в регионе.