В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Как передает Report, об этом Д. Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили развитие азербайджано-эстонских отношений посредством усиленного политического диалога, регулярных консультаций и взаимных визитов на высоком уровне.

Я также проинформировал коллегу о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения устойчивого мира и стабильности в нашем регионе", – отметил Дж. Байрамов.