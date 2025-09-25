Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 02:21
    В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

    Как передает Report, об этом Д. Байрамов написал на своей странице в соцсети X.

    "Мы обсудили развитие азербайджано-эстонских отношений посредством усиленного политического диалога, регулярных консультаций и взаимных визитов на высоком уровне.

    Я также проинформировал коллегу о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения устойчивого мира и стабильности в нашем регионе", – отметил Дж. Байрамов.

