В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Эстонии
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 02:21
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Как передает Report, об этом Д. Байрамов написал на своей странице в соцсети X.
"Мы обсудили развитие азербайджано-эстонских отношений посредством усиленного политического диалога, регулярных консультаций и взаимных визитов на высоком уровне.
Я также проинформировал коллегу о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения устойчивого мира и стабильности в нашем регионе", – отметил Дж. Байрамов.
Последние новости
03:20
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в ВенесуэлеДругие страны
02:43
Фото
Мехрибан Алиева приняла участие в специальной сессии ООН, посвященной детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниямиВнешняя политика
02:21
В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и ЭстонииВнешняя политика
02:18
Reuters: В Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛАДругие страны
01:56
Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лицВнешняя политика
01:37
Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружияДругие страны
01:36
Фото
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-ЙоркеВнешняя политика
01:21
Фото
Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД БенинаВнешняя политика
01:07