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Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины

Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 17:49
Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем.

Как сообщает Report, встреча прошла на полях 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Стороны выразили удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне.

Было отмечено наличие потенциала для расширения торговых и экономических связей, проведен обмен мнениями по вопросам стимулирования взаимных инвестиций и углубления сотрудничества в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства и пр.

Конакович подчеркнул, что Босния и Герцеговина придает особое значение углублению сотрудничества с Азербайджаном.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri ilə görüşüb-YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina

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