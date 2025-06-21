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Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Малайзии эскалацию между Израилем и Ираном

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Малайзии эскалацию между Израилем и Ираном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с малайзийским коллегой Мохамадом Хаджи Хасаном в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Внешняя политика
21 июня 2025 г. 17:35
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Малайзии эскалацию между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества обсудил с малайзийским коллегой Мохамадом Хаджи Хасаном ситуацию вокруг Израиля и Ирана.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества и региональной безопасности на фоне нарастающей напряженности.

Министры выразили удовлетворение уровнем партнерства между Азербайджаном и Малайзией. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения политического диалога, диверсификации торгово-экономических связей, а также перспективы взаимодействия в сферах энергетики, образования, туризма и цифровых инноваций.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov malayziyalı həmkarı ilə İsrail-İran qarşıdurmasını müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov discusses Israel-Iran conflict with his Malaysian counterpart

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