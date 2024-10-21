Джейхун Байрамов встретился с Майклом Карпентером

15:18

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со специальным помощником президента США и старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности Майклом Карпентером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы между Азербайджаном и США, текущая ситуация и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По информации ведомства, в ходе встречи Байрамов рассказал о процессе нормализации и мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также о последней встрече с армянским коллегой в Стамбуле 18 октября. "Несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному договору, на встрече подчеркнуто, что самым серьезным препятствием для подписания окончательного мирного соглашения являются Конституция Армении, а также сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану в ряде правовых и политических документов этой страны", - подчеркивает МИД.

Стороны на встрече провели обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также перспективам дальнейшего сотрудничества двух стран.